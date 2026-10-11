Pengamat Minta Peran Pengusaha Ferry Yanto Didalami dalam Kasus TPPU Febrie Adriansyah

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat hukum pidana Kamilov Sagala mendesak aparat penegak hukum untuk mendalami peran pengusaha Ferry Yanto Hongkiriwang (FH) dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jampidsus Febrie Adriansyah (FA).

Kamilov menilai, FH yang diduga melakukan pengancaman dan pemerasan senilai Rp55 miliar terhadap pengusaha Tan Kian seharusnya ditetapkan sebagai tersangka utama, bukan justru mendapat perlindungan dari LPSK.

"FA didakwa pemerasan, dalam prakteknya pelaku yang menjalankan pemerasan FH secara nyata dan dominan dalam pengancaman permintaan uang kepada Tan Kian malah diberi perlindungan LPSK," kata Kamilov dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Ia menilai seharusnya Ferry berperan sebagai pelaku utama dalam perkara tersebut. Hal itu karena Ferry berperan bertemu dengan pengusaha properti Tan Kian, melakukan pengancaman untuk dijadikan tersangka dalam perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya hingga pemerasan senilai Rp55 miliar.

"Seharusnya FH lah jadi tersangka pertama, bisa saja dakwaan jaksa jauh dari sasaran tembaknya," ujarnya.

Untuk itu, Kamilov menyarankan kepada tim penasihat hukum Febrie untuk dapat mengungkap perkara tersebut.

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"Penting advokat FA mengungkap agenda terselubung ini agar kliennya tidak seorang diri menanggung bebannya," ujarnya.

Sebelumnya, pihak Febrie menyoroti terkait Ferry yang disebut dalam dakwaan kasus dugaan pemerasan sebagai pihak dominan, namun tak dijadikan sebagai tersangka.