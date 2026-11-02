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Pengamat Minta Polri Lebih Terbuka terhadap Kritik & Konsisten Bangun Kepercayaan Publik

Pengamat Minta Polri Lebih Terbuka terhadap Kritik & Konsisten Bangun Kepercayaan Publik
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Pengamat minta Polri lebih terbuka terhadap kritik dan konsisten bangun kepercayaan publik. Foto source for JPNN

jpnn.com - Pengamat komunikasi dan media sosial menilai Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) perlu melakukan pembenahan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Upaya tersebut tidak cukup hanya dilakukan melalui penyebaran informasi positif, tetapi juga harus dibarengi perbaikan pelayanan, keterbukaan terhadap kritik, dan konsistensi dalam penegakan hukum.

Dosen Komunikasi Universitas Indonesia (UI) Margareta Manalu mengatakan keberhasilan komunikasi Polri tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Menurut dia, Polri juga perlu menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, mengoreksi informasi, serta berpartisipasi dalam membangun keamanan dan ketertiban.

"Paradigma keberhasilan komunikasi Polri harus dilihat pada kualitas respons, kredibilitas, dan kepercayaan masyarakat," kata Margareta dalam dialog publik di Kebayoran Park Mall, Jakarta Selatan, Senin (2/11).

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Margareta menekankan pentingnya konsistensi antara komunikasi yang dibangun Polri dan tindakan nyata para anggotanya di lapangan.

Ia menilai masyarakat membutuhkan institusi kepolisian yang dapat dipercaya, konsisten dalam menjalankan tugas, serta terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat.

Menurut Margareta, hubungan antara polisi dan masyarakat seharusnya tidak dibangun dalam situasi saling berhadapan, melainkan melalui kolaborasi untuk menciptakan rasa aman dan ketenteraman bersama.

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Pada kesempatan sama, Rizal Nova Mujahid dari Drone Emprit mengidentifikasi empat persoalan yang menjadi sasaran utama kritik masyarakat terhadap Polri.

Keempatnya meliputi kualitas pelayanan dan penanganan perkara, tindakan represif saat pengamanan aksi massa, integritas personel, serta praktik penegakan hukum yang dinilai sewenang-wenang.

Dosen Komunikasi UI Margareta Manalu sebut keberhasilan komunikasi Polri jangan hanya diukur dari banyaknya informasi yang disampaikan kepada masyarakat.

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