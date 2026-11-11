Pengamat Nilai Grading Dapur MBG Jadi Langkah Strategis BGN

jpnn.com, JAKARTA - Penerapan grading atau penilaian dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dinilai menjadi langkah strategis Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperbaiki tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kebijakan ini dinilai dapat memperkuat pengawasan sekaligus membuat pembinaan terhadap pengelola dapur lebih terarah.

Direktur Eksekutif Adidaya Institute Rahman Toha mengatakan penilaian dapur dapat membantu BGN memetakan berbagai persoalan operasional secara lebih terukur.

Baca Juga: Ini Pertumbuhan Sektor Ekonomi yang Didorong MBG hingga KDMP

Dengan demikian, pembenahan tidak hanya berfokus pada pengawasan, tetapi juga menyentuh kebutuhan perbaikan di setiap dapur.

"Grading dapur MBG, selain bermanfaat untuk memaksimalkan pengawasan tata kelola, langkah ini juga bisa mengoptimalkan pembinaan dapur MBG," kata Rahman dalam keterangannya.

Menurut dia, hasil grading dapat menjadi landasan bagi BGN untuk menyusun program pembinaan yang sesuai dengan kondisi masing-masing SPPG.

Pemetaan tersebut memungkinkan identifikasi masalah dilakukan secara lebih akurat sehingga intervensi yang diberikan benar-benar menjawab persoalan di lapangan.

"Optimalisasi pembinaan dapur ini meliputi pemetaan masalah secara skurat, intervensi pembinaan yang akan lebih tepat sasaran, evaluasi Efektivitas SOP, pembuatan standarisasi mutu, dan penyusunan materi pelatihan yang kontekstual," kata Rahman.