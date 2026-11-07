Pengamat Nilai Jokowi Seharusnya Kecam LSP Terkait Penyadapan

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Bawono Kumoro menilai Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) terlihat datar ketika menanggapi skandal penyadapan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.

"Komentar atau respons dari Jokowi tentang kasus ini sangat normatif dan juga datar," kata dia melalui layanan pesan, Sabtu (7/11).

Bawono menuturkan Jokowi hanya berkata menghormati proses hukum menyikapi skandal penyadapan yang melibatkan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP).

Dia mengatakan Jokowi tak seperti Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menunjukkan kekecewaan dari skandal penyadapan terhadap Presiden Prabowo.

"Tidak tampak keprihatinan atau juga rasa kecewa sebagaimana itu ditunjukkan oleh Presiden SBY dan juga tokoh-tokoh bangsa secara umum mengenai kasus tersebut," ujar Bawono.

Dia mengatakan Jokowi sebagai mantan Kepala Negara tak sulit menunjukkan keprihatinan untuk Presiden RI Prabowo yang jadi sasaran penyadapan.

Misalnya, kata Bawono, Jokowi sebenarnya bisa menyampaikan keprihatinan melalui media sosial ke Presiden Prabowo.

"Paling tidak menujukkan rasa keperihatinan seperti dilakukan mantan Presiden SBY melalui media sosial, apalagi Jokowi sangat aktif di media sosial," lanjutnya.