Pengamat Nilai Kebijakan Bahlil Pangkas Ekspor Gas ke Singapura Perkuat Posisi Tawar RI

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat energi dan pertambangan Dr. Ivan Ferdiansyah Agustinus menilai kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memangkas ekspor gas ke Singapura sebagai langkah berani untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di kawasan.

Menurut Ivan, kebijakan tersebut menunjukkan Indonesia memiliki kepentingan strategis dalam hubungan ekonomi regional. Meski Singapura menjadi salah satu investor terbesar di Indonesia, kedua negara dinilai sama-sama memiliki peran penting dalam hubungan ekonomi.

"Kebijakan ini memberikan sinyal kepada negara-negara di kawasan bahwa Indonesia memiliki posisi tawar, terutama berkaitan dengan sumber daya alam. Indonesia bukan hanya menjadi tujuan investasi, tetapi juga berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan negara lain," kata Ivan dalam keterangannya, Rabu (28/10/2026).

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Ivan menilai kebijakan tersebut mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan nasional. Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam harus mampu memberikan manfaat bagi kepentingan dalam negeri sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam hubungan dengan negara mitra.

Selain kebijakan ekspor, Ivan menyoroti sejumlah program sektor energi yang dijalankan Bahlil selama menjabat Menteri ESDM. Salah satunya program biodiesel B50 yang diproyeksikan mampu menghemat devisa hingga Rp170 triliun per tahun.

Program tersebut juga diperkirakan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari 1,8 juta orang menjadi 2,1 juta orang.

Di sektor minyak dan gas bumi, Ivan menyoroti proyek Blok Masela yang telah direncanakan sejak beberapa periode pemerintahan. Proyek tersebut diproyeksikan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional hingga Rp2.363 triliun.

Dia juga menyinggung capaian lifting minyak bumi, termasuk Natural Gas Liquid (NGL), yang disebut mencapai target APBN sebesar 605,3 ribu barel per hari. Menurut Ivan, capaian tersebut menjadi yang pertama dalam sembilan tahun terakhir.