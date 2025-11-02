menu
Pengamat Nilai Kehadiran Prabowo di Acara Projo Bisa Picu Polemik Baru

Presiden Prabowo Subianto. Foto: dokumentasi Tim Prabowo Subianto

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Efriza menilai bahwa kehadiran Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dalam acara Projo berpotensi menimbulkan polemik panjang di kalangan politik dan relawan.

Menurut Efriza, kehadiran Prabowo dalam acara tersebut bisa menyeretnya dalam arus polemik yang tidak menguntungkan, baik secara pribadi maupun politik.

“Sebab ini Prabowo sendiri secara pribadi, sebagai Presiden dan Ketum Partai Gerindra, akan jatuh namanya dan kebawa arus polemik antara Projo dengan Jokowi, Projo dengan relawan, dan Projo dengan Partai Gerindra,” ungkap Efriza, Minggu (2/11).

Dia menambahkan, sebaiknya kegiatan Projo dibiarkan berjalan sebagaimana mestinya tanpa perlu campur tangan dari pihak luar.

“Jika ketumnya ingin menjadi kader partai, maka penuhi aturan yang berlaku. Jangan sampai terkesan mencari swaka politik atau dispesialkan,” ujarnya.

Efriza menilai, langkah tersebut penting untuk menjaga soliditas antara organisasi, sayap partai, dan simpul relawan yang selama ini sudah mendukung Prabowo.

Menurutnya, situasi politik pascapemilu masih memerlukan kehati-hatian dalam bersikap agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antarpendukung.

“Dampaknya bisa memicu polemik antar kader dan relawan. Jika kehadiran Prabowo dianggap bentuk perlindungan terhadap satu pihak, maka hal itu akan menimbulkan tanda tanya besar di publik,” kata Efriza.

Pengamat politik menilai kehadiran Prabowo di acara Projo bisa memicu polemik politik baru.

