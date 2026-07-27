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Pengamat Nilai Pernyataan Londo Ireng Menyesatkan & Bermotif Negatif

Pengamat Nilai Pernyataan Londo Ireng Menyesatkan & Bermotif Negatif
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Ubedilah Badrun soal Indonesia di KTT BoP. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Ubedilah Badrun menilai pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang memberi label Londo Ireng bagi jurnalis, aktivis, dan pengamat menyesatkan dan bermotif negatif.

"Menyesatkan, karena antara makna Londo Ireng yang sebenarnya dengan konteks yang ia sebutkan melekatkan sesuatu yang keliru pada subyek yang disebutkan," kata Ubed sapaaan Ubedilah Badrun melalui layanan pesan, Senin (27/7).

Dia mengatakan makna substantif Londo Ireng berarti pengkhianat negara.

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Sementara itu, jurnalis, aktivis, dan pengamat bekerja di area profesional berbasis keilmuan.

"Jadi, diksi Londo Ireng yang dilekatkan kepada jurnalis, aktivis, dan pengamat itu pelabelan yang sangat keliru dan menyesatkan," kata Ubed.

Selain itu, kata dia, dalam logika bahasa kekuasaan, setiap narasi yang diproduksi penguasa sesungguhnya selalu memiliki motif.

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"Dengan logika itu maka narasi londo ireng yang diucapkan Presiden memiliki motif tertentu," ujarnya.

Ubed mengatakan motif Prabowo bisa ditafsirkan bahwa Kepala Negara ingin melakukan stigma negatif terhadap jurnalis, aktivis, dan pengamat.

Pengamat politik Ubedilah Badrun menilai pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto soal Londo Ireng menyesatkan dan bermotif negatif.

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