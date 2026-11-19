Pengamat Nilai Prabowo Butuh Pendamping yang Kompeten dan Kritis, Bukan Sekadar Loyal
jpnn.com, JAKARTA - Peneliti senior Citra Institute Efriza menyebut Presiden Prabowo Subianto membutuhkan calon wakil presiden yang kompeten, berintegritas, dan memiliki kemampuan kepemimpinan kuat.
Menurut dia, ketiga karakter tersebut penting agar wakil presiden mampu membantu menyelesaikan berbagai persoalan nasional hingga akhir masa pemerintahan.
"Prabowo membutuhkan wakil presiden yang kompeten, berintegritas, dan memiliki kepemimpinan kuat. Bukan sekadar figur yang loyal, tetapi sosok yang mampu bekerja, memberikan masukan kritis, serta menutup kelemahan pemerintahan," kata Efriza kepada JPNN.com, Kamis (19/11).
Dia menjelaskan kompetensi menjadi syarat utama karena persoalan pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan dinamika politik.
Wapres terpilih juga harus memahami persoalan ekonomi, birokrasi, dan berbagai tantangan pembangunan.
Selain itu, integritas menjadi karakter penting yang tidak boleh diabaikan.
Efriza menilai wakil presiden harus mempunyai komitmen terhadap pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang adil.
Figur tersebut juga harus memastikan setiap keputusan pemerintahan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Peneliti senior Citra Institute Efriza menyebut Presiden Prabowo membutuhkan calon wakil presiden yang kompeten, berintegritas, dan memiliki kepemimpinan kuat
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