Pengamat Optimistis Ekonomi RI Bisa Digenjot 3 Bulan, Asalkan Penuhi Poin Ini

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah optimistis potensi peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tiga bulan bisa mencapai ramalan Bank Dunia.

Hal tersebut disampaikan seiring dengan perubahan ramalan Bank Dunia terkait potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,7%, menjadi 4,8% pada akhir tahun.

"Bisa saja, bisa, karena ya kita optimis ya," kata Trubus saat dihubungi jpnn.com, Kamis (9/10).

Optimisme dinilai dari beberapa faktor, salah satunya, upaya pemerintah menggerakkan ekonomi melalui penyaluran dana.

Dana tersebut diharapkan dapat memacu gairah para pelaku usaha mengembangkan bisnis.

"Pertama, kan pemerintah menggelontorkan uang yang 200 triliun itu Pak untuk menggerakkan ekonomi kan. Ekonomi di bawah. Terutama lewat bank-bank itu akan diberikan pinjaman," ujarnya panjang lebar.

Selain itu, Trubus menyoroti program prioritas pemerintah yang dapat mendongkrak ekonomi secara cepat, dengan catatan tata kelolanya tepat.

Sayangnya, terdapat tantangan terkait potensi penyalahgunaan dan korupsi, yang dapat menghambat efektivitas program pemerintah.