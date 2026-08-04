Pengamat: Penguntitan & Penggeledahan Aset Eks Jampidsus Cerminkan Celah Kontra-Intelijen Kejagung

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat intelijen Khairul Zaki menilai insiden penguntitan dan penggeledahan aset milik eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Ardiansyah sebagai sebuah sinyal darurat.

Peristiwa tersebut, menurutnya, tidak bisa dipandang sebelah mata dan merefleksikan adanya celah serius pada sistem kontra-intelijen serta deteksi dini di internal Kejaksaan Agung (Kejagung).

Dalam pandangannya, pengamanan terhadap pejabat penegak hukum yang menangani perkara kakap seharusnya memiliki standar pengawalan yang ketat, baik secara fisik maupun informasi.

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"Ketika pergerakan pihak luar di ring terdekat seorang pejabat strategis penegak hukum luput dari pantauan dini, itu mengindikasikan adanya degradasi pada fungsi kontra-intelijen dan situational awareness," ujar Khairul Zaki saat dihubungi di Jakarta, Selasa (4/8).

Zaki menjelaskan, institusi sebesar Kejaksaan Agung yang tengah gencar membongkar kasus-kasus mega korupsi seperti tata niaga timah bernilai ratusan triliun rupiah seharusnya dilengkapi dengan sistem peringatan dini (early warning system) yang kokoh.

Kegagalan mendeteksi aktivitas pemantauan dari pihak luar di area operasional Jampidsus menunjukkan bahwa perangkat intelijen penegakan hukum (Jamintel) kurang siaga dalam menghadapi ancaman asimetris.

"Ini bukan sekadar kecolongan teknis di lapangan. Ada aspek kegagalan preventif dalam memetakan potensi ancaman terhadap keselamatan personel kunci (key person protection) yang sedang memegang mandat negara," tambahnya.

Selain persoalan pengamanan fisik, Zaki menyoroti dimensi dinamika antar-lembaga penegak hukum. Dalam konstelasi penegakan hukum yang sarat kepentingan besar, gesekan taktis sering kali terjadi akibat minimnya keterbukaan informasi (information sharing) atau ketiadaan mekanisme koordinasi yang efektif (de-confliction).