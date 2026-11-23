jpnn.com, JAKARTA - Pengamat hukum Universitas Bung Karno Ibnu Zubair menyatakan penegakan hukum dalam pasar modal perlu berjalan seimbang dan cermat terhadap pelaku usaha dan upaya regulator mencegah terjadinya pelanggaran.

Dia mengatakan hal itu sesuai dengan penerapan prinsip prudential duty dalam praktik hukumnya.

“Dengan prinisp praktik hukum tersebut maka muncul kesadaran dari perorangan atau badan usaha bertindak hati-hati karena mematuhi regulasi personal sehingga tidak melakukan kesalahan, pelanggaran, kelalaian,” ujarnya, Senin (23/11/2026).

Ibnu menjelaskan dalam sektor pasar modal maka pihak yang berwenang mewujudkan kesadaran badan usaha agar berhati-hati adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Kinerja kedua lembaga itu bukan sekadar hanya menjatuhkan sanksi terhadap pelanggar transaksi pasar modal.

Ibnu menyampaikan, OJK dan BEI memegang peranan penting mencegah kerap berulangnya pelanggaran transaksi oleh badan usaha yang terdaftar di bursa efek. Sesuai prinsip hukum preventif dikenal selama ini bahwa tata aturan yang baik diimplementasikan guna mencegah terjadinya pelanggaran sejak awal.

Ibnu mengatakan bukan berarti penerapan sanksi tidak bernilai penting dalam hukum, namun jika pelanggaran transaksi pasar modal terus terjadi dan telah berlangsung lama, maka kredibilitas kinerja OJK dan BEI sebagai regulator pun patut dipertanyakan.

“Dalam hukum, OJK dan BEI sebagai regulator memiliki fungsi lebih utama dari hanya kasih sanksi, yakni mencegah. Kalau pelanggarannya sering dan banyak sanksi diberikan ke badan usaha, berarti OJK dan BEI tidak optimal melaksanakan prinsip hukum pencegahan,” ucap Ibnu.

Dia mentuturkan dalam perspektif penegakan hukum, baik atau tidaknya penerapan bukan dicermati dari kuantitas pemberian sanksi. Sanksi dalam hukum menjadi alat yang bertujuan membiuat jera perorangan atau badan.