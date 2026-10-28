menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Pengamat Pertanyakan Perlindungan LPSK untuk Ferry Yanto di Kasus Febrie Adriansyah

Pengamat Pertanyakan Perlindungan LPSK untuk Ferry Yanto di Kasus Febrie Adriansyah

Pengamat Pertanyakan Perlindungan LPSK untuk Ferry Yanto di Kasus Febrie Adriansyah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
LPSK. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat hukum pidana Kamilov Sagala mempertanyakan perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terhadap Ferry Yanto Hongkiriwang dalam perkara dugaan pemerasan yang menjerat eks Jampidsus Febrie Adriansyah.

Kamilov menilai perlu ada penjelasan mengenai ancaman yang menjadi dasar pemberian perlindungan kepada Ferry.

Terlebih, nama Ferry disebut dalam dakwaan sebagai pihak yang diduga melakukan pemerasan terhadap pengusaha properti Tan Kian.

Baca Juga:

“JPU dalam kasus ini wajib menjelaskan mengapa pelaku pemerasan utama yakni Ferry Yanto sampai diberi perlindungan saksi, padahal yang bersangkutan bukan saksi murni dan justru disebut dalam dakwaan sebagai pelaku pemerasan,” kata Kamilov, Selasa (27/10).

Dia juga meminta LPSK mengevaluasi pemberian perlindungan tersebut dengan mempertimbangkan dugaan keterlibatan Ferry dalam perkara itu.

Menurut Kamilov, pemberian perlindungan harus mengacu pada Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.

Baca Juga:

Dia menduga perlindungan terhadap Ferry berkaitan dengan kepentingan penuntutan dalam perkara yang menjerat Febrie.

Kamilov juga menilai kesaksian Ferry berpotensi berkaitan dengan kepentingan pribadinya dalam menghadapi perkara hukum tersebut.

Pengamat hukum Kamilov Sagala mempertanyakan perlindungan LPSK terhadap Ferry Yanto Hongkiriwang dalam perkara dugaan pemerasan eks Jampidsus Febrie Ardiansyah

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI