Pengamat: Prabowo Perlu Punya Banyak Menteri Seperti Seskab Teddy

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Hendri Satrio atau Hensa menyebut Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjadi figur di lingkaran pemerintahan era Prabowo Subianto yang mampu bekerja tanpa terlalu banyak pencitraan.

Hensa menganggap Teddy banyak tampil ketika pemerintah membutuhkan penyelesaian maupun penjelasan atas suatu persoalan.

"Teddy itu pekerja. Dia benar-benar kerja, enggak banyak pencitraan kerjanya, yang kelihatan justru dia sibuk bekerja, menyelesaikan persoalan," kata dia kepada awak media, Senin (7/9).

Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu mengatakan kesan Teddy menjadi figur yang sibuk bekerja turut muncul dalam percakapan di kalangan generasi muda.

Dia mengungkit sejumlah tokoh politik mendapatkan label tertentu dari gen z berdasarkan citra yang melekat ke mereka di publik.

Contohnya, kata dia, gen z mengidentifikasi sosok mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo yang suka berlari, sedangkan eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan disebut pengangguran.

"Nah, Teddy itu justru disebut sibuk kerja. Menurut saya ini menarik, karena bahkan anak-anak gen z mengakui bahwa simbol orang yang sibuk bekerja di pemerintahan hari ini ialah Teddy,” ujar Hensa.

Hensa menyarankan Prabowo memilih lebih banyak menteri yang memiliki pola kerja seperti Teddy yang benar-benar mengabdi tanpa sibuk pencitraan.