Pengamat: Prabowo Subianto Beri Sinyal Tidak Bakal Reshuffle Kabinet

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Jamiluddin Ritonga menyebut pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto terkait pihak tak berkeringat menandakan kepala negara dalam waktu dekat tak akan melakukan reshuffle kabinet.

Hal itu disampaikannya menyikapi pernyataan Prabowo yang menolak pihak tak berkeringat masuk kabinet.

"Untuk waktu dekat ini, Prabowo diperkirakan belum akan melakukan reshuffle kabinet," kata Jamiluddin melalui layanan pesan, Sabtu (9/8).

Dia mengungkap dua penyebab yang membuat Prabowo belum merombak kabinet setelah muncul pernyataan terkait pihak tak berkeringat.

Pertama, kata dia, Prabowo hingga saat ini masih puas dengan kinerja kabinet, bahkan kepala negara berulang kali memuji para menteri.

"Prabowo bahkan berulang memujinya, termasuk soliditas dan kinerja kabinetnya," kata pengamat dari Universitas Esa Unggul.

Kedua, kata dia, partai yang praktis berada di luar pemerintahan ialah PDI Perjuangan dan parpol berkelir merah sudah menyatakan tetap di luar pemerintahan.

Hal ini yang membuat Jamiluddin melihat Prabowo belum mereshuffle kabinet. Terlebih lagi muncul pernyataan terkait pihak tak berkeringat.