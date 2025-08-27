menu
Pengamat Prediksi Prabowo Tidak Lama Lagi Akan Reshuffle Kabinet
Pakar komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga. dok for jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik, Jamiluddin Ritonga menilai Presiden RI Prabowo Subianto akan melaksanakan reshuffle kabinet.

Menurutnya, reshuffle Kabinet Merah Putih bakal terjadi dalam waktu dekat.

"Presiden Prabowo Subianto diperkirakan tak lama lagi akan mereshuffle kabinetnya," kata Jamiluddin melalui layanan pesan, Rabu (27/8).

Eks Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu mengatakan beberapa indikator makin memperkuat kemungkinan Prabowo melaksanakan reshuffle Kabinet Merah Putih.

Pertama, Revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (RUU PIHU) telah disahkan bersama oleh DPR dan pemerintah.

Adapun, satu aturan yang muncul dari RUU PIHU yakni kewajiban membentuk Kementerian Haji dan Umrah.

Jamiluddin mengatakan Prabowo otomatis bakal menunjuk pejabat utama untuk memegang jabatan di Kementerian Haji dan Umrah.

"Menambah satu menteri dengan sendirinya perlu dilakukan reshuffle," ujar pengamat dari Universitas Esa Unggul itu.

Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga memprediksi Presiden RI Prabowo Subianto bakal melaksanakan reshuffle kabinet. Apa indikatornya?

