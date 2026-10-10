Pengamat: Rekam Jejak Dadang Hartanto Modal Penting Pimpin Polda Metro Jaya

jpnn.com, JAKARTA - Penunjukan Komjen Pol Dadang Hartanto sebagai Kapolda Metro Jaya mendapat apresiasi dari kalangan pengamat. Masyarakat berharap kepemimpinannya mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian di Jakarta dan sekitarnya yang memiliki persoalan keamanan dan ketertiban yang kompleks.

Pengamat hukum kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta, Dr. Edi Saputra Hasibuan, menilai pengalaman dan rekam jejak Dadang Hartanto menjadi modal penting untuk meningkatkan kinerja Polda Metro Jaya.

"Dengan modal pengalamannya, kita meyakini Kapolda Metro Jaya yang baru akan mampu memberikan pelayanan yang semakin baik, profesional, dan humanis. Masyarakat membutuhkan polisi yang cepat merespons pengaduan, hadir ketika dibutuhkan, dan memberikan rasa aman," kata Penasihat Ahli Kapolri tersebut, Sabtu (10/10).

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Anggota Kompolnas periode 2012-2016 itu mengungkapkan bahwa selama sekitar 30 tahun mengenal Dadang Hartanto, ia melihat perwira tinggi Polri tersebut memiliki pengalaman penugasan yang beragam dan rekam jejak panjang di institusi kepolisian. Dadang juga memiliki gelar profesor.

Menurut Edi, Dadang merupakan perwira yang memiliki pengalaman kuat di bidang reserse, sekaligus memahami bidang manajemen kepolisian dan pendidikan. Sejumlah jabatan strategis pernah diembannya, antara lain Kapolrestabes Medan, Wakapolda Sumatera Utara, Gubernur PTIK, hingga Kapolda Maluku.

"Pak Dadang Hartanto memiliki pengalaman penugasan yang beragam. Kami berharap pengalaman tersebut menjadi modal untuk meningkatkan kinerja Polda Metro Jaya, terutama dalam penegakan hukum, pemeliharaan kamtibmas, dan pelayanan kepada masyarakat," ujar Ketua Umum Asosiasi Dosen Ilmu Hukum dan Kriminologi Indonesia (Adihgi) ini.

Edi menegaskan bahwa tantangan Polda Metro Jaya tidak ringan. Kompleksitas persoalan perkotaan menuntut kepolisian bekerja profesional, responsif, transparan, dan tidak arogan.

"Ukuran keberhasilan Kapolda bukan hanya pengungkapan kasus, tetapi juga seberapa besar masyarakat merasakan kehadiran polisi, mendapatkan pelayanan yang adil, dan merasa aman," tegasnya. (tan/jpnn)