Pengamat SDI: Kehadiran Wamenaker di Usaha Anak Silfester Tak Perlu Dipersoalkan
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat hukum Swarna Dwipa Institute (SDI), Tohenda, menilai kehadiran Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor dalam peresmian usaha milik anak Silfester Matutina tidak perlu dikaitkan dengan persoalan hukum sang ayah.
Menurut Tohenda, publik perlu memahami asas personalitas hukum yang menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana bersifat individual dan tidak dapat dibebankan kepada anggota keluarga.
"Harus dibedakan antara kegiatan usaha anak dengan persoalan hukum orang tuanya. Status hukum seseorang tidak bisa diwariskan kepada anaknya," kata Tohenda dalam keterangannya, Senin (16/11).
Dia menegaskan peresmian restoran dan gerai UMKM tersebut merupakan kegiatan usaha yang dilakukan anak Silfester. Karena itu, kehadiran Afriansyah atau Bang Ferry tidak bisa langsung ditafsirkan sebagai bentuk perlindungan politik terhadap Silfester.
Tohenda juga menilai kehadiran Wamenaker dalam kegiatan tersebut sejalan dengan tugas kementerian, terutama mendorong pertumbuhan UMKM dan penciptaan lapangan kerja.
"UMKM memiliki kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Dukungan pemerintah terhadap wirausaha baru merupakan hal yang wajar dan patut diapresiasi," ujarnya.
Dia meminta polemik tersebut tidak dibangun berdasarkan asumsi yang mencampuradukkan kegiatan ekonomi dengan persoalan hukum individu.
Terkait belum dieksekusinya putusan pidana terhadap Silfester Matutina, Tohenda mengatakan persoalan tersebut sepenuhnya berada dalam kewenangan kejaksaan.
Pengamat hukum SDI Tohenda menilai kehadiran Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor dalam peresmian usaha milik anak Silfester tidak perlu dipersoalkan
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