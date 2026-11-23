jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Komunikasi Politik Swarna Dwipa Institute (SDI) Frans Immanuel Saragih menilai pujian dari presiden tiga negara besar akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara penting dan strategis di percaturan global.

Ketiga presiden itu adalah Vladimir Putin (Rusia), Xi Jinping (Tiongkok), dan Donald Trump (AS).

Mereka menyampaikan pujian kepada Indonesia di KTT APEC 2026 (Pertemuan Pemimpin Ekonomi APEC ke-33) di Shenzhen, Tiongkok, 18-19 November 2026 dan di KTT Khusus ASEAN-Amerika Serikat di Manila, Filipina, 17 November 2026.

"Kalau saya melihat, ini sebuah hal beruntun, dalam sebuah pertemuan multilateral dan diungkapkan di depan kepala negara lain. Di mana tiga pemimpin negara tersebut memuji langkah-langkah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo," kata Frans melalui keterangannya, Senin (23/11/2026).

Frans mengatakan apresiasi dan pujian dari pemimpin tiga negara tersebut akan memiliki efek yang sangat baik bagi wajah Indonesia sebagai negara penting dan strategis di tataran global.

"Secara komunikasi politik, Indonesia sangat dihargai dengan keberhasilannya. Bagi saya, Indonesia telah berhasil memainkan catur diplomasinya dengan sangat baik. Itu bukan sekadar pujian belaka, karena disampaikan langsung dalam sebuah acara regional dan multilateral yang dihadiri banyak pemimpin negara," ungkap Frans.

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Tantangannya, lanjut Frans, bagaimana Indonesia menjaga langkah yang sudah baik dan mengimplementasikannya sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

"Semua itu tergantung kepada kemampuan para pembantu Prabowo di kabinet membaca apa yang diinginkan oleh Presiden dan melaksanakannya," tutup Frans.