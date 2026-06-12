Pengamat Sebut KAI jadi Benchmark Layanan Publik Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Transformasi layanan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam beberapa tahun terakhir menjadikannya salah satu contoh sukses pengelolaan transportasi publik di Indonesia.

Konsistensi menghadirkan layanan KAI yang aman, nyaman, tepat waktu, dan berorientasi pada pelanggan membuat perusahaan itu tidak hanya menjadi rujukan di sektor transportasi, tetapi juga menginspirasi berbagai industri lain dalam meningkatkan kualitas layanan.

"Keberhasilan KAI tidak terlepas dari komitmen jangka panjang dalam menjaga kualitas layanan," kata Djoko Setijowarno, akademisi dan pengamat Transportasi Darat dalam podcast bertajuk Menilik Transformasi Pelayanan Kereta Api di Indonesia. Sudah Setara Global! di Marketeers TV, Jumat (12/6/2026).

Dia menambahkan, layanan KAI yang terus berkembang dinilai mampu membangun kepercayaan masyarakat sekaligus menciptakan standar baru dalam penyelenggaraan transportasi publik di Indonesia.

“Konsistensi dalam menghadirkan layanan berkualitas membuat banyak perusahaan menjadikan KAI sebagai sumber inspirasi, tidak hanya perusahaan transportasi," ujar Djoko Setijowarno.

Dia menilai bahwa jika dibandingkan dengan sejumlah negara maju, kualitas layanan transportasi publik di Indonesia saat ini sudah mampu bersaing.

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Layanan KAI menjadi salah satu contoh bagaimana operator transportasi bisa mengelola sistem yang tertib dan berfokus pada pengalaman pelanggan.

Tingkat kedisiplinan pengguna transportasi publik di Indonesia juga dinilai cukup baik dan turut mendukung kualitas layanan yang diberikan.