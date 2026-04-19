Pengamat Sebut Kenaikan BBM Nonsubsidi Tepat untuk Kurangi Beban APBN
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi berkomentar mengenai kenaikan harga BBM nonsubsidi yang mulai berlaku pada 18 April 2026.
Pertamina diketahui menaikkan harga tiga jenis BBM nonsubsidi, yani Pertamax Turbo (naik menjadi Rp19.400 ), Dexlite (naik menjadi Rp23.600), dan Pertamina Dex (naik menjadi Rp23.900).
Kendati dianggap agak terlambat, Fahmy menilai kebijakan ini tepat, lantaran dapat mengurangi beban APBN, akibat pembayaran kompensasi BBM subsidi, di tengah kenaikan minyak dunia.
"Kebijakan itu dinilai sangat tepat lantaran dapat mengurangai beban APBN untuk membayar kompensasi akibat Pertamina harus menjual BBM di bawah harga keekonomian," begitu keterangan tertulis yang disampaikan Fahmy Radhi pada Minggu (19/4).
Meskipun harga BBM Non-Subsidi terbilang naik cukup tinggi, Fahmy memperkirakan kebijakan baru ini tidak akan mempengaruhi inflasi maupun daya beli masyarakat.
Alasannya, karena jumlah pengguna BBM Non-Subsidi umumnya kelas atas atau konsumen dengan daya-beli kuat.
"Jumlah konsumen BBM Non-Subsidi tidak terlalu besar dan dikategorikan sebagai kelas atas dengan daya-beli kuat," ujarnya.
Penaikan harga BBM-Non Subsidi tanpa menaikkan harga BBM Pertamax dan Greeen Pertamax juga disebut sebagai langkah strategis.
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi tepat.
- 5 Berita Terpopuler: Kabar Terbaru Wacana Gaji PPPK & P3K PW, Ada Usul Bersumber dari APBN, Segera Dimulai?
- Inilah Daftar Harga Terbaru Pertamax Turbo dan Dexlite setelah Resmi Naik per 18 April 2026
- Ikhtiar Pemkot Mataram Cegah Pemangkasan PPPK, Usulkan Gaji P3K Ditanggung APBN
- Harga BBM Naik per 18 April untuk 3 Jenis Ini
- Subsidi BBM Seharusnya Menyasar Angkutan Umum & Motor
- Wakil Ketua Komisi XII DPR: Elektrifikasi Transportasi Dapat Menghemat APBN Hingga 30 Persen