Pengamat Sebut Modal Figur Anies Baswedan Belum Jamin Partai Gerakan Rakyat Masuk Parlemen

jpnn.com, JAKARTA - Kemunculan Partai Gerakan Rakyat yang mendapat dukungan Anies Baswedan dinilai akan menambah warna politik menuju Pemilu 2029.

Namun, peneliti senior Citra Institute Efriza mengatakan partai tersebut masih harus melewati banyak tahapan sebelum dapat diperhitungkan dalam persaingan parlemen.

"Partai Gerakan Rakyat masih harus membuktikan kekuatan organisasinya. Modal figur Anies dan jaringan relawan belum cukup untuk menjamin lolos parlemen," kata Efriza kepada JPNN.com, Kamis (1/10).

Menurut dia, Anies memang memiliki basis dukungan yang terbentuk dari kontestasi Pilpres 2024.

Namun, popularitas seorang tokoh tidak selalu otomatis berubah menjadi suara partai.

"Persoalannya adalah bagaimana popularitas Anies dikonversi menjadi dukungan terhadap Partai Gerakan Rakyat," ujarnya.

Efriza menilai partai baru juga menghadapi pekerjaan besar untuk memenuhi berbagai persyaratan sebagai peserta pemilu.

Selain itu, pembangunan struktur organisasi di daerah menjadi tantangan tersendiri.