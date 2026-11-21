jpnn.com, JAKARTA - Pengamat ekonomi UI Ahmad Mikail Zaini mengatakan tidak ada masalah dengan adanya kepemilikan saham Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Indonesia Pandu Patria Sjahrir pada salah satu perusahaan sekuritas yang mendapat sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurut Zaini, terlalu berlebihan kiranya jika muncul anggapan Pandu terlibat ikut melakukan kesalahan hanya karena memiliki saham pada perusahaan sekuritas yang terkena sanksi OJK itu.

“Sahamnya (Pandu Sjahrir), kan, cuma minoritas, sedikit saja. Dengan saham yang sedikit itu sebenarnya dapat digolongkan sebagai silent minority, tidak dapat berbuat apa-apa,” ujar Zaini di Jakarta.

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Zaini menuturkan sesuatu yang biasa dan bukan bernilai strategis bila seseorang diketahui memiliki saham silent minority pada perusahaan sekuritas. Seseorang yang memiliki saham minoritas dipastikan tidak mampu mempengaruhi.

Apalagi, Zaini melanjutkan, ternyata Pandu bukan bagian dari direksi perusahaan sekuritas bermasalah tersebut sehingga tidak punya kewenangan menentukan pergerakan perusahaan maupun mengambil keputusan.

“Saham silent minority itu ya hanya diam saja, pemiliknya tidak tahu menahu serta tidak boleh ikut ambil bagian terhadap sesuatu tindakan perusahaan. Siapa saja bisa-bisa saja punya saham silent minority,” ucap Zaini.

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Ia juga memastikan tidak ada kaitannya antara posisi Pandu saat ini di BPI Danantara dengan terungkapnya kepemilikan saham minoritas Pandu di salah satu perusahaan sekuritas bermasalah yang disanksi OJK.

Alasannya, sepanjang tata peraturan BPI Danantara membolehkan pengurusnya memiliki atau menaruh saham di perusahaan lain, maka tidak ada hal yang dilanggar. Apalagi, ungkap Zaini, saham itu sebatas silent minority dan bukan merangkap sebagai direksi.