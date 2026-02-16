Pengamat Sebut Teddy Punya Potensi Dipilih Prabowo Jadi Cawapres Ketimbang Gibran

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Jamiluddin Ritonga menyebut Presiden Prabowo Subianto berpotensi lebih memilih Seskab Teddy Indra Wijaya sebagai Cawapres 2029 ketimbang Wapres Gibran Rakabuming Raka.

"Kemungkinan Prabowo Subianto lebih memilih Seskab Teddy Indra Wijaya daripada Gibran Rakabuming Raka dan lainnya untuk mendampinginya pada Pilpres 2029, tampaknya tetap terbuka," kata Jamiluddin melalui layanan pesan, Senin (16/2).

Sebab, mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu mengatakan kinerja Teddy sebagai Seskab dinilai masyarakat tinggi.

"Kinerja Teddy itu setidaknya bisa konstan hingga tahun 2028 saat partai politik sudah sibuk membidik sosok cawapres yang akan diusung," ujar Jamiluddin.

Dia mengatakan Teddy berpeluang besar dilirik partai untuk mendampingi Prabowo pada 2029 jika kinerja alumnus Akmil 2011 itu di kabinet tetap positif sampai setidaknya 2028.

"Presiden Prabowo akan lebih mudah meyakinkan partai politik untuk mendukung Teddy menjadi cawapresnya," ujar Jamiluddin.

Hanya saja, dia memberi catatan perlunya Teddy meningkatkan elektabilitas sebelum kontestasi politik 2029.

Dia mengatakan Prabowo bisa meyakinkan partai lain dengan mudah jika Teddy mempertahankan kinerja positif dan menggapai elektabilitas tinggi hingga 2028.