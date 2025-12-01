Pengamat Sebuut Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs Dinilai Sah Secara Hukum

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Hukum Tata Negara, Abd. R. Rorano S. Abubakar menilai penetapan Roy Suryo cs sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo sudah sesuai prosedur hukum.

Dia menyebut langkah penyidik merupakan bagian dari prinsip negara hukum yang menjunjung kepastian dan prosedur formal.

“Penetapan status tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya harus dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan Prinsip Negara Hukum (Rechtstaat),” ujar Rorano dalam keterangannya, Minggu (30/11).

Rorano menjelaskan bahwa dasar penetapan tersangka telah diatur jelas dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Penyidik, kata dia, juga telah memenuhi bukti permulaan yang cukup.

“Penetapan tersangka didasarkan pada minimal dua alat bukti, diperkuat hasil gelar perkara, pemeriksaan saksi, dan keterangan ahli,” tegasnya.

Dia menambahkan, langkah penyidik juga selaras dengan kewajiban negara memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga.

“Secara prosedural, jika bukti permulaan telah terpenuhi, tindakan penyidik untuk menetapkan status tersangka adalah sah dan tepat,” kata Rorano.

Meski begitu, dia menegaskan asas praduga tak bersalah tetap berlaku. Penetapan tersangka, lanjutnya, hanyalah tahap awal penyidikan.