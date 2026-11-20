jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Hendri Satrio (Hensa) berpandangan serangan terhadap calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka sebaiknya tidak melibatkan keluarga calon yang bersangkutan.

Menurutnya, kritik dalam proses politik perlu diarahkan kepada sosok calon, bukan merembet kepada anggota keluarganya.

Hal ini menyusul dinamika di media sosial yang kerap diwarnai serangan terhadap keluarga sosok tertentu yang dikaitkan dengan bursa calon wakil presiden pengganti Gibran.

Menurut Hensa, serangan terhadap keluarga sebaiknya tidak menjadi bagian dari dinamika politik karena pembahasan semestinya berfokus pada sosok yang bersangkutan.

Hensa menilai masyarakat perlu memiliki kedewasaan dalam menyikapi dinamika politik, termasuk ketika muncul nama-nama yang berpotensi masuk dalam bursa calon Wakil Presiden.

Perbedaan pandangan dan kritik merupakan bagian dari demokrasi, tetapi perlu disampaikan secara proporsional dan tidak menyeret pihak lain yang tidak berkaitan langsung.

"Ya, memang sebaiknya kedewasaan berpolitik di Indonesia itu juga ditularkan ke kalangan rakyat ya," kata Hensa, Jumat (20/11).

"Jad, harus kita dewasa dalam berpolitik supaya semuanya jadi enak dan fokus pembangunan," tambah Hensa.