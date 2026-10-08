Pengamat Soroti Bahaya Keadilan Berbasis Asumsi dalam Kasus Febrie Adriansyah

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat kebijakan publik Yanuar Wijanarko mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak membangun perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah, hanya berdasarkan asumsi keterkaitan antara terdakwa dengan pihak lain.

Yanuar menilai proses hukum harus tetap mengedepankan prinsip due process of law dan asas praduga tak bersalah.

Menurut dia, salah satu hal yang perlu diuji secara cermat ialah ada atau tidaknya bukti langsung yang menghubungkan Febrie dengan dugaan tindak pidana asal.

"Tanpa bukti transfer atau perintah eksplisit yang menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum secara personal, asumsi keterlibatan berisiko melahirkan presumptive justice," kata Yanuar di Jakarta, Kamis (8/10).

Dia menilai keberadaan pihak ketiga atau orang yang disebut sebagai orang kepercayaan tidak serta-merta membuktikan adanya hubungan pidana.

Nama Don Ritto, Nurman Herin, dan Ferry Yanto disebut dalam konstruksi perkara yang didakwakan kepada Febrie.

Yanuar mengatakan setiap hubungan antara terdakwa dan pihak lain harus dibuktikan melalui rantai peristiwa yang jelas.

"Relasi profesional atau hubungan personal tidak otomatis dapat dimaknai sebagai persekongkolan jahat. Harus ada bukti nyata mengenai perbuatan melawan hukum," ujarnya.