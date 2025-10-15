Pengamat Soroti Format Putaran Keempat Kualifikasi Piala Dunia, Bukti Kurangnya Konsistensi
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat sepak bola Kesit Handoyo menyoroti soal format dan jadwal pertandingan pada putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.
Dia menilai jika putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia Zona Asia itu terlihat lebih menguntungkan bagi tuan rumah Arab Saudi dan Qatar.
Menurutnya langkah Irak memprotes ke Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) merupakan tindakan yang wajar.
Sebab, sejak awal sejumlah negara, termasuk Irak dan Indonesia telah menyampaikan kekhawatiran soal potensi ketidakadilan penyelenggaraan.
"Format awal yang seharusnya digelar di tempat netral justru diubah menjadi di negara peserta, dalam hal ini memberi keuntungan bagi tim tuan rumah," Kesit dalam siaran persnya, Rabu (15/10).
Dia menjelaskan perubahan format yang dilakukan AFC membuktikan kurangnya konsisten dalam penyelenggaraan turnamen.
Sebab, dalam aturan awal, tim yang sudah saling bertemu di putaran ketiga seharusnya tidak kembali berhadapan di putaran keempat.
“Indonesia seharusnya tidak bertemu lagi dengan Arab Saudi di Round keempat karena sudah bertemu di Round ketiga. Tapi AFC ubah formatnya, dan itu jelas menguntungkan Saudi Arabia dan Qatar,” katanya.
