Pengamat Soroti Implikasi Penerapan SPP-TDLN bagi Konsumen dan Pelaku Usaha

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menyoroti sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri (SPP-TDLN) yang akan diterapkan pemerintah.

Esther membeberkan penjelasan detail mengenai dampak regulasi perpajakan digital tersebut bagi konsumen maupun pelaku usaha di dalam negeri.

Dari sisi konsumen, Esther menjelaskan penarikan pajak ini akan berimplikasi pada penyesuaian harga layanan dari luar negeri yang sebelumnya belum terpungut pajak.

"Penyesuaian harga naik sebesar tarif PPN yang berlaku (11 persen), seperti aplikasi streaming, software, cloud computing, atau game internasional," kata Esther kepada jpnn.com.

Meski demikian, Esther menyebut mekanisme ini dipastikan tidak akan membebani konsumen dengan penarikan pajak secara berlapis.

Konsumen yang membeli layanan dari penyedia luar negeri yang sudah memungut PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) tidak akan dikenai beban tambahan dua kali lipat.

Di samping itu, Esther mengungkapkan otoritas pajak terkait telah menegaskan lalu lintas uang harian masyarakat tidak masuk dalam objek pemungutan baru.

"Transfer dana pribadi, kirim uang ke keluarga, gaji, maupun pembayaran harian via QRIS tidak otomatis dikenai pajak baru," ujarnya menjelaskan.