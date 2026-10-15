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Pengamat Soroti Kelemahan Dakwaan Kepada Eks Jampidsus Febrie

Pengamat Soroti Kelemahan Dakwaan Kepada Eks Jampidsus Febrie
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Terdakwa Febrie Adriansyah bersiap mengikuti sidang pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (7/10/2026). Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus itu didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang, antara lain melalui pembelian sejumlah aset berupa apartemen dan kendaraan yang menurut JPU menggunakan nama pihak lain. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat kebijakan publik Yanuar Wijanarko menyoroti kelemahan dakwaan terhadap eks Jampidsus Febrie Adriansyah yang dinilai berpotensi memicu chilling effect bagi penegak hukum.

Yanuar mengatakan, proses hukum terhadap Febrie harus berjalan berdasarkan bukti dan konstruksi dakwaan yang jelas, bukan asumsi maupun tekanan opini publik.

Hal itu disampaikannya setelah sidang dengan agenda pembacaan eksepsi Febrie di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (14/10).

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Menurut Yanuar, tim pembela Febrie mengungkap sejumlah persoalan dalam surat dakwaan, termasuk uraian perbuatan materiil yang dianggap tidak jelas dan posisi pihak ketiga yang belum terurai secara proporsional.

"Rantai komando harus dibuktikan secara objektif, bukan sekadar berbasis asumsi," kata Yanuar di Jakarta, Kamis (15/10).

Dia menilai kejelasan peran setiap pihak menjadi aspek penting untuk menguji tuduhan dugaan pemerasan yang dialamatkan kepada Febrie.

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Dalam eksepsinya, kubu Febrie juga mempertanyakan dasar tuduhan bahwa terdakwa memberikan perintah kepada Ferry Boboho untuk memeras pengusaha yang memiliki perkara di Kejaksaan Agung.

Pihak pembela menilai dakwaan tersebut belum menguraikan secara terperinci perbuatan konkret yang dituduhkan kepada Febrie. Mereka juga mempersoalkan konstruksi perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Pengamat kebijakan publik Yanuar Wijanarko menyoroti kelemahan dakwaan terhadap eks Jampidsus Febrie Adriansyah yang dinilai berpotensi memicu chilling effect

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