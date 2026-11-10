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Pengamat Soroti Kesaksian di Sidang Febrie, Transaksi Rp3 Miliar Dinilai Kontraktual Profesional

Pengamat Soroti Kesaksian di Sidang Febrie, Transaksi Rp3 Miliar Dinilai Kontraktual Profesional
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Terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah menjalani sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (7/10). Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Kesaksian di sidang perkara Febrie Adriansyah tak mengungkap adanya unsur pemerasan dalam pembayaran Rp3 miliar kepada kantor hukum DR Law Firm.

Pengamat kebijakan publik Yanuar Winarko menilai, fakta persidangan justru menunjukkan transaksi antara PT Sinarmas Agro Resources and Technology (SMART) dan DR Law Firm merupakan hubungan kontraktual profesional.

"Kalau kami telisik dari fakta persidangan yang terbuka hari ini, sama sekali tidak ada kaitan antara aliran dana itu dengan upaya pemerasan," kata Yanuar dalam keterangannya, Selasa (10/11).

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Sebelumnya, Legal Manager PT SMART, Eky Pratama, mengungkapkan perusahaan membayar honorarium Rp 3 miliar kepada kantor hukum Don Ritto (DR Law Firm).

Pembayaran dilakukan dalam dua tahap. Sebesar Rp 1 miliar untuk pendampingan pada tahap penyelidikan dan Rp 2 miliar saat perkara naik ke tingkat penyidikan.

Pendampingan hukum tersebut berkaitan dengan perkara dugaan korupsi dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) di Kejaksaan Agung.

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Yanuar mengatakan, unsur pemerasan dalam Pasal 482 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP harus dibuktikan melalui tindakan pemaksaan yang disertai kekerasan atau ancaman kekerasan secara melawan hukum.

Menurut dia, besarnya nilai transaksi tidak otomatis membuktikan adanya tindak pidana pemerasan.

Kesaksian di sidang perkara Febrie Adriansyah tak mengungkap adanya unsur pemerasan dalam pembayaran Rp 3 miliar kepada kantor hukum DR Law Firm.

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