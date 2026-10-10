Pengamat Soroti Persoalan Sinyal dan Polemik Medsos dalam Tragedi KA Bekasi Timur

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat kebijakan publik Adib Miftahul menyoroti pentingnya pengusutan menyeluruh terhadap kecelakaan kereta api di Bekasi Timur.

Menurut dia, investigasi perlu mencakup sistem persinyalan, komunikasi darurat, prosedur operasional, hingga penetapan tanggung jawab pihak-pihak terkait.

Adib menilai, pengusutan kecelakaan tidak boleh hanya berfokus pada individu yang bertugas di lapangan, termasuk masinis yang ditetapkan sebagai tersangka.

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Temuan investigasi keselamatan, kata dia, harus menjadi dasar untuk menelusuri seluruh kemungkinan penyebab kecelakaan.

“Temuan investigasi keselamatan harus menjadi dasar untuk menelusuri seluruh kemungkinan faktor penyebab, termasuk sistem persinyalan, komunikasi darurat, prosedur operasional, dan pembagian tanggung jawab antarlembaga,” kata Adib kepada wartawan.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) tersebut mengatakan, salah satu hal yang perlu dijawab adalah apakah seluruh rantai tanggung jawab keselamatan telah diperiksa secara menyeluruh.

Jika ditemukan persoalan pada sistem, aspek tersebut juga harus ditelusuri berdasarkan kewenangan dan bukti yang tersedia.

Di sisi lain, polemik kecelakaan Bekasi Timur turut berkembang di media sosial. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby menjadi sasaran kritik di ruang digital.