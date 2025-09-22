Pengamat Soroti PMA yang Singkirkan Perusahaan Lokal untuk Kuasai SDA

jpnn.com, JAKARTA - Salah satu kekurangan terbesar dalam strategi industri Indonesia adalah dominasi perusahaan asing dalam rantai nilai yang sedang berkembang. Tidak ada kebijakan khusus yang mendorong keterlibatan perusahaan lokal dalam investasi tersebut.

Penanaman Modal Asing (PMA) terutama Tiongkok telah menguasai sektor strategis hingga mematikan pengusaha lokal adalah masalah yang kompleks. Modal asing besar berpotensi mendominasi pasar dan mengancam keberlangsungan pengusaha lokal.

Sektor yang memiliki keterbatasan bagi investor asing dan sektor yang dibuka bersyarat dengan batasan kepemilikan asing diatur dalam daftar negatif investasi, yang penting untuk dipahami oleh pengusaha dan investor lokal.

Hal ini juga menjadi potensi ancaman bagi pengusaha lokal. Dominasi pasar perusahaan asing dengan modal besar dan teknologi canggih dapat mendominasi pasar, sehingga mengalahkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.

Tidak hanya itu, data yang dihimpun oleh Center for Budget Analisis (CBA) menemukan bahwa banyak dari mereka yang tidak tertib administrasi. Perijinan banyak diabaikan seperti IMB, Amdal, bahkan ada dari beberapa mereka tidak taat pajak.

"Tentu hal ini sangat merugikan, sebab jelas tidak memberikan kontribusi pada negara," ungkap Direktur Eksekutif Center for Budget Analisis (CBA), Uchok Sky Khadafi pada awak media di Jakarta, Senin (22/9).

Di satu sisi, para pengusaha lokal yang tertib administrasi taat membayar pajak, dan semua perijinan dipenuhi bisa kalah daya saingnya. Sehingga ini menjadi permasalahan kompleks yang harus dibenahi negara.

"Jangan sampai monopoli asing memberangus keberadaan pengusaha lokal dengan cara memainkan harga yang jauh di bawah pasar," kata dia.