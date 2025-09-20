Pengamat Tanggapi Agus Suparmanto Sebagai Calon Ketum PPP

jpnn.com, JAKARTA - Deklarasi dukungan sejumlah tokoh baik majelis maupun DPW dan perwakilan pengurus untuk mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto sebagai calon Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan pada Muktamar X yang akan diselenggarakan pekan depan menarik perhatian para pengamat politik.

Pasalnya, Agus Suparmanto bukan saja tokoh eksternal PPP, tetapi kader Partai Kebangkitan Bangsa.

Direktur Studi Demokrasi Teras Indonesia Haekal Al Haffafah menilai deklarasi dan pencalonan Agus Suparmanto sebagai langkah yang kurang cermat.

Sebab bisa memicu emosi internal kader PPP.

"Kami menilai deklarasi dan pencalonan Agus Suparmanto kader PKB yang juga mantan menteri perdagangan bisa memicu emosi kader internal terutama mereka yang berkarir dari bawa" ujar Haekal.

Haekal menilai selain kurang cermat terhadap isu non kader murni, tidak ada upaya meninjau rekam jejak kandidat yang akan berpotensi membawa citra buruk bagi PPP,

"Sebagaimana pernah mengemuka sebelumnya bahwa Mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto diduga terlibat dalam sejumlah kasus selama kurang lebih setahun menjabat sebagai Menteri hal ini tentu bisa membawa dampak buruk bagi citra Partai Persatuan Pembangunan ke depan" tambahnya.

Hingga saat ini setidaknya dua kandidat Ketua Umum PPP telah meraih dukungan, pertama Plt.Ketua Umum PPP Mardiono yang mengantongi dukungan 33 DPW disusul sejumlah DPC dari Pulau Sumatera hingga ke Papua, dan Agus Suparmanto yang didukung oleh perwakilan majelis serta perwakilan pengurus DPP, DPW dan DPC.(fri/jpnn)