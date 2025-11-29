Pengamat Tanggapi Langkah Kejagung Mencekal Bos PT Djarum Terkait Kasus Pajak

menu
Pengamat hukum dan pembangunan nasional Hardjuno Wiwoho. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho menanggapi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) mengajukan pencekalan terhadap bos PT Djarum Victor Rachmat Hartono.

Dia menilai langkah Kejagung tersebut sangat tepat.

Menurut Hadjuno, upaya ini merupakan prosedur hukum yang wajar dalam proses penyidikan dugaan kasus pengurangan pajak.

Dia menilai menilai pencekalan adalah tindakan administratif yang lazim dilakukan untuk memastikan proses penyidikan berjalan efektif.

“Saya melihat ini sebagai bagian dari prosedur hukum yang harus dihormati,” ujar Hardjuno di Jakarta, Sabtu (29/11).

Kejagung sebelumnya meminta Direktorat Jenderal Imigrasi mencegah Victor bepergian ke luar negeri dalam rangka pendalaman perkara perpajakan yang disebut terjadi pada periode 2016–2020.

Hingga saat ini, perkara masih berada pada tahap penyidikan, dan Kejagung belum mengumumkan detail dugaan kerugian negara maupun pihak-pihak lain yang terlibat.

Kandidat Doktor Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga (Unair) ini menegaskan bahwa dugaan pengurangan pajak yang melibatkan korporasi besar harus diproses secara serius karena menyangkut penerimaan negara dan keadilan fiskal.

