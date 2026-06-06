Pengamat: Teddy Indra Wijaya Layak Dipercaya Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menilai bahwa Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memiliki kapasitas yang mumpuni sehingga layak dipercaya oleh Presiden Prabowo Subianto. Penilaian itu disampaikan Fernando menyusul berbagai serangan personal yang dialamatkan kepada Teddy di media sosial maupun oleh sejumlah elit politik.

Saya mengapresiasi cara Teddy Indra Wijaya merespons dan tidak mengambil sikap berlebihan atas serangan personal yang diarahkan kepada dirinya, ujar Fernando. Pernyataan yang dilontarkan baik oleh elit politik, pengguna media sosial, atau pengamat tidak dijawab dengan reaktif, tidak dijawab dengan kata-kata, tetapi dengan kerja, kerja, dan kerja.

Fernando mengatakan, sikap Teddy itu wajar karena ada hal yang tidak perlu dijawab dengan kata-kata sehingga dianggap mengurangi waktu untuk berkarya yang bermanfaat bagi rakyat. Menurutnya, dalam menghadapi tudingan yang ditujukan kepada pemerintahan Prabowo Subianto, Teddy menjawab dengan selektif dan mampu menjawab dengan cerdas yang berbasiskan pada data yang akurat.

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Walaupun usianya masih muda, Teddy sudah mampu menjalankan tugas Sekretaris Kabinet yang dipercayakan Prabowo Subianto kepada dirinya, kata Fernando. Kemampuannya mempersiapkan, mengoordinasikan, dan menindaklanjuti arahan presiden kepada para menteri sangat membantu Prabowo dan para pembantunya di Kabinet Merah Putih.

Fernando juga menegaskan bahwa sebagai warga negara Indonesia, Teddy berhak dipercaya oleh Presiden Prabowo dalam pemerintahannya. Apalagi, lanjut Fernando, Teddy mampu menjawab keraguan dan tuduhan negatif terhadap dirinya dengan kerja cerdas yang berkualitas. Teddy juga dinilai mampu membangun kedekatan dengan semua kalangan sehingga dapat menjadi penghubung antarberbagai pihak.

Pengalaman pendidikan formal dari lembaga berkualitas di dalam dan luar negeri serta didikan dari tokoh-tokoh hebat dalam politik seperti Prabowo dan Joko Widodo membuat Teddy lebih siap mengemban tugas yang diamanahkan, jelas Fernando. Sangat salah kalau ada yang menganggap karier Teddy dipacu karena kedekatannya dengan Prabowo, tetapi ia memang layak mendapatkannya berdasarkan kemampuan akademis, prestasi, dan dedikasi. (tan/jpnn)