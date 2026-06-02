Pengamat: Teddy Indra Wijaya Pilih Fokus Bekerja Ketimbang Menanggapi Sorotan Publik

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Geopolitik dari Forum Geopolitik Nusantara (FGN) Irsyad Mohammad menilai Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menunjukkan sikap yang patut diapresiasi dalam menghadapi berbagai sorotan publik.

Menurut Irsyad, Teddy memilih tetap fokus menjalankan tugasnya sebagai pembantu Presiden dibandingkan merespons berbagai komentar yang berkembang di media sosial.

"Kalau kita mau tanggapi secara positif kata-kata netizen, hal ini terbukti benar bahwa Teddy memang selalu first dalam mengutamakan pengabdian demi bangsa dan negara," kata Irsyad dalam keterangannya, Selasa (2/6).

Irsyad menilai perhatian publik yang besar terhadap Teddy menunjukkan keberadaannya di lingkungan Istana menjadi perhatian masyarakat.

Dia menyebut kondisi tersebut merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, yang terpenting adalah bagaimana seorang pejabat menyikapi kritik, komentar, maupun berbagai persepsi yang berkembang di ruang publik.

Menurut Irsyad, Teddy tidak terlihat larut dalam polemik yang menyangkut dirinya secara pribadi. Sebaliknya, dia tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan mengutamakan kepentingan negara.

Irsyad juga menilai sikap Teddy mencerminkan karakter pejabat yang lebih mengedepankan hasil kerja dibandingkan pencitraan.

"Di tengah derasnya arus informasi dan perdebatan di ruang digital, konsistensi dalam bekerja menjadi modal penting untuk menjaga kepercayaan publik," ujarnya.