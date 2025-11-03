menu
Pengamat Transportasi: Kereta Pedagang Efektif Jika Langsung ke Pasar Utama Jakarta

Pengamat Transportasi: Kereta Pedagang Efektif Jika Langsung ke Pasar Utama Jakarta

Pengamat Transportasi: Kereta Pedagang Efektif Jika Langsung ke Pasar Utama Jakarta
Pengamat Transportasi: Kereta Pedagang Efektif Jika Langsung ke Pasar Utama Jakarta. Foto: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat transportasi Deddy Herlambang menilai layanan kereta khusus petani-pedagang yang hanya sampai Rangkasbitung kurang efektif.

Dia menyarankan agar kereta tersebut langsung menuju stasiun Tanah Abang atau Pasar Senen.

Menurutnya, kereta pedagang idealnya berhenti di stasiun-stasiun yang memiliki pasar, seperti Palmerah, Kebayoran, dan Tanah Abang.

"Sebenarnya kalau menurut saya itu tanggung, ya. Tanggungnya apa? Kereta pedagang itu seharusnya langsung tuh," ujar Deddy Herlambang saat dihubungi Jpnn.com, Senin (3/11).

"Kalau KRL kan setiap stasiun berhenti, tetapi kereta pedagang ini memang hanya berhenti di stasiun-stasiun yang ada pasarnya, misalnya," imbuhnya.

Deddy Herlambang menjelaskan keberadaan stasiun erat kaitannya dengan pasar, sejak dahulu.

Dia menilai kereta yang hanya sampai Rangkasbitung, akan petani-pedagang karena harus transit.

Deddy Herlambang berpendapat, kereta dari Merak bisa berhenti di Rangkasbitung, lalu melanjutkan perjalanan ke stasiun-stasiun yang memiliki pasar, seperti Serpong, Kebayoran, Palmerah, dan Tanah Abang.

