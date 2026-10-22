Pengamat UI Ungkap Faktor Gibran Bertahan di Empat Besar Survei Capres

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi menilai tingginya sorotan dan kritik terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak serta-merta membuat elektabilitasnya menurun.

Hal itu terlihat dari hasil survei dua lembaga yang masih menempatkan Gibran di posisi keempat dalam bursa calon presiden (capres).

Dalam survei Parameter Politik Indonesia (PPI) yang dirilis Minggu (18/10), Gibran memperoleh elektabilitas sebesar 6,9 persen melalui simulasi pertanyaan terbuka atau top of mind. Sedangkan, survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis Sabtu (17/10) mencatat elektabilitas Gibran sebesar 8,4 persen.

Dalam simulasi semi-terbuka dengan 24 nama capres tersebut, Gibran berada di urutan keempat, di bawah Dedi Mulyadi, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto. Survei SMRC dilakukan pada 1–10 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.213 responden.

Ari menilai, terdapat sejumlah faktor yang dapat menjelaskan posisi Gibran dalam survei, salah satunya cara Wakil Presiden merespons persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.

Menurut dia, sikap Gibran dalam menyikapi polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) turut memengaruhi persepsi publik.

"Harus diakui pemilihan sikap Gibran terhadap kebijakan pemerintahan seperti polemik MBG dan masalah karhutla begitu berbeda dengan sikap Prabowo dan publik menaruh respek kepada Gibran," ujar Ari, Kamis (22/10).

Dia berpandangan, respons seorang pejabat terhadap persoalan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat dapat menjadi faktor dalam pembentukan citra politiknya.