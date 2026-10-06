Pengamat Usul Uang Sitaan Satgas PKH senilai Rp13,2 T Dijadikan Bonus Timnas

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik sekaligus Direktur Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, mendorong pemerintah untuk mengalokasikan sebagian dari dana hasil pengembalian keuangan negara oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) sebagai bonus bagi Tim Nasional (Timnas) Sepak Bola Indonesia yang baru saja menjuarai turnamen ASEAN Cup.

Dedi menilai, langkah apresiasi tersebut sangat krusial untuk menjaga momentum kebangkitan olahraga nasional sekaligus memberikan dorongan moral yang nyata bagi para atlet yang telah mengharumkan nama bangsa di kancah regional.

"Keberhasilan Satgas PKH menyelamatkan keuangan negara hingga belasan triliun rupiah dalam satu tahap penyerahan merupakan pencapaian hukum dan ekonomi yang luar biasa. Namun, dampak dari pengembalian uang negara tersebut hendaknya juga dialokasikan secara nyata untuk sektor yang langsung dirasakan euforia dan kebanggaannya oleh publik, salah satunya apresiasi dan bonus bagi skuad Timnas Indonesia," kata Dedi Kurnia Syah di Jakarta, Selasa (6/10).

Menurut Dedi, alokasi bonus dari uang pemulihan aset negara tersebut tidak hanya sebatas bentuk penghargaan materiil, melainkan juga simbol bahwa uang publik yang sempat diselewengkan kini dikembalikan untuk mendukung prestasi dan kebanggaan nasional.

"Penggunaan dana hasil pemulihan aset untuk penguatan pemuda dan olahraga, khususnya bagi timnas yang baru saja meraih trofi ASEAN, akan menghadirkan sentimen positif di masyarakat. Ini memperlihatkan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang responsif dalam mengapresiasi pahlawan olahraga," ujarnya menambahkan.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung melalui Satgas PKH melakukan penyerahan hasil pengembalian keuangan negara dan penguasaan kawasan hutan Tahap VIII dengan nilai nominal tunai mencapai Rp13,24 triliun (Rp13.241.335.681.910,13).

Uang tersebut diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Keuangan di Halaman Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (6/10).

Rincian perolehan dana tersebut mencakup denda administratif sektor kehutanan sebesar Rp3,47 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari tindak lanjut pajak sebesar Rp8,22 triliun, serta penanganan tindak pidana khusus pajak sebesar Rp1,53 triliun.