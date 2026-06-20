menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » UMKM » Pengamat Soroti Ketimpangan Penyaluran Kredit Bank Himbara kepada UMKM

Pengamat Soroti Ketimpangan Penyaluran Kredit Bank Himbara kepada UMKM

Pengamat Soroti Ketimpangan Penyaluran Kredit Bank Himbara kepada UMKM
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pengamat sosial Anwar Abbas menyebut BoP tak bisa diharapkan menjadi lembaga yang bisa diharapkan untuk mewujudkan perdamaian di Palestina. Foto: ANTARA/HO-Dokumentasi Humas Muhammadiyah

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Sosial Ekonomi dan Keagamaan, Anwar Abbas menyoroti struktur pelaku usaha di Indonesia yang didominasi oleh sektor UMKM.

Menurutnya, pelaku usaha terbagi menjadi usaha besar (0,01%), menengah (0,09%), kecil (1,22%), serta mikro dan ultra mikro (98,68%).

Secara keseluruhan, Anwar mengelompokkan struktur ekonomi tersebut ke dalam dua kategori besar.

Baca Juga:

"Dari 4-5 kategori tersebut biasanya dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar yaitu usaha besar (0,01%) dan UMKM (99,99)," ujar Anwar Abbas, dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (20/6).

Anwar menyoroti kinerja distribusi kredit bank-bank milik negara atau Himbara, yang terdiri dari BRI, Mandiri, BNI, dan BTN.

Dia mencatat adanya perbedaan yang cukup signifikan dalam pengucuran kredit kepada pelaku UMKM di setiap bank.

Baca Juga:

Untuk bank BRI cukup tinggi yaitu 81,97 persen, Mandiri sekitar 20-22 persen, BNI juga sekitar 20-22 persen dan BTN sekitar angka 13-15 persen.

"Jadi rata-rata kredit yang dikeluarkan oleh bank himbara kepada UMKM adalah sekitar 35,24 persen," ujar Anwar.

Pengamat Sosial Ekonomi dan Keagamaan, Anwar Abbas menyoroti ketimpangan penyaluran kredit bank Himbara kepada UMKM.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI