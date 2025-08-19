menu
Pengancaman Dokter di Sekayu Menyita Perhatian Herman Deru
Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru. Foto: dok Pemprov Sumsel

jpnn.com - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru menyoroti kasus pengancaman kepada seorang dokter di RSUD Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin oleh keluarga pasien.

Herman Deru pun mengecam tindakan pengancaman terhadap dokter yang videonya viral itu.

Gubernur Herman tidak hanya mengecam, tetapi juga meminta agar proses hukum tetap berjalan, meskipun kedua belah pihak saling bermaafan.

"Saya mengecam kejadian itu. Secara personal bermaafan boleh, tetapi secara hukum harus tetap jalan," ujarnya.

Menurutnya, peristiwa itu preseden buruk bagi semangat tenaga kesehatan (nakes) yang sedang mengabdi untuk melayani masyarakat.

"Permasalahan ini preseden buruk bagi semangat nakes yang harus terjaga, apalagi itu dokter spesialis yang mau mengabdi di daerah, dan harus dihargai. Kok, ini malah masih ada yang berlaku tidak wajar," tuturnya.

Herman Deru mengatakan dirinya juga telah meminta Dinkes Sumsel untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut.

"Sudah, kami sudah turunkan Dinkes Sumsel ke Muba," ucapnya.

Gubernur Sumsel Herman Deru mengecam tindakan pengancaman terhadap dokter Syahpri oleh keluarga pasien di RSUD Sekayu, Musi Banyuasin.

