Pengangguran RI Disebut Turun 77 Ribu Orang per Agustus 2026, MagangHub Turut Berkontribusi
jpnn.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan tingkat pengangguran terbuka turun sebanyak 77 ribu orang per Agustus 2026.
Salah satu faktor pendukung adalah program MagangHub Kementerian Ketenagakerjaan.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud menjelaskan jumlah angkatan kerja pada Agustus 2026 tercatat sebesar 155,37 juta orang.
Dari jumlah itu yang terserap pasar kerja sebanyak 147,98 juta orang atau naik 1,44 juta dibandingkan Agustus 2025.
“MagangHub dibayar, jadi termasuk bekerja, sehingga secara konsep memang program MagangHub akan berkontribusi terhadap total penduduk yang bekerja,” ujar Edy, pada Kamis (5/11).
Edy menyebutkan dari 147,98 juta angkatan kerja yang terserap dunia kerja, program MagangHub berkontribusi sekitar 46 ribu orang.
“Program MagangHub Kemenaker menyerap tenaga kerja sebanyak 46 ribu tenaga kerja pada batch 1 Agustus 2026,” kata dia.
Dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian menjadi yang paling banyak menyerap tenaga kerja pada Agustus 2026 dengan porsi 28,2 persen.
Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan tingkat pengangguran terbuka turun sebanyak 77 ribu orang per Agustus 2026.
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