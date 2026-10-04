Pengangkatan Bangkai KM Virgo Akan Dilaksanakan Oktober 2026

jpnn.com, BANJARMASIN - Pengangkatan bangkai KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa dilaksanakan pada Oktober 2026 setelah percepatan komunikasi dengan pihak asuransi internasional.

PT Virgo Karya Shipping mengatakan pihaknya telah melakukan banyak komunikasi dengan penanggung jawab dari pihak asuransi internasional Protection and Indemnity (P&I), dan mendapat dukungan Kementerian Perhubungan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), serta Basarnas untuk mempercepat proses penunjukan mitra internasional pelaksana salvage.

“Memang itu kewajiban kami dan itu juga kami didukung oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Kementerian Perhubungan, KSOP, bahkan dari bantuan Pak Basarnas sendiri untuk kami melakukan penekanan kepada P&I,” kata Juru Bicara PT Virgo Karya Shipping Simson Fransiscus Rihi, Sabtu.

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Simson mengatakan pihaknya telah mengerucutkan pilihan pada salah satu pelaksana salvage, tetapi belum dapat menyebutkan namanya karena belum ada penandatanganan dan masih terdapat sejumlah data yang harus dilengkapi.

“InsyaAllah dalam beberapa hari ke depan penandatanganan. Karena ada beberapa hal yang mesti dilengkapi lagi, data yang harus kami support kepada para pengambil keputusan di P&I,” ujarnya.

Ia menegaskan pihaknya terus mengupayakan percepatan penyelesaian administrasi dan penandatanganan agar rencana salvage dapat segera dilaksanakan, termasuk perkiraan kedatangan pelaksana salvage yang disebut akan berlangsung pada bulan ini.

Sementara itu, Kepala KSOP Kelas I Banjarmasin Heri Purwanto mengatakan Menteri Perhubungan telah memberikan teguran keras kepada PT Virgo agar segera melakukan pengangkatan kapal karena masih banyak korban yang terjebak di dalam kapal.

“Kementerian Perhubungan hanya bisa sebatas menegur dan memerintahkan segera. Tapi semuanya itu tergantung dari pihak asuransi, seberapa cepat pelaksanaan salvage ini,” ujar Heri.