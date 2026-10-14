Pengangkatan PNS dari PPPK Melalui Tes, Calo Pegawai Gencar Bergerilya

jpnn.com, JAKARTA - Pengangkatan PNS dari PPPK melalui mekanisme tes bakal mengundang calo pegawai bergerilya. Mereka menyasar PPPK yang imannya lemah dan tidak mau capek-capek belajar, tetapi ingin lulus tes.

"Baru rencana pengangkatan PNS dari PPPK mulai awal 2027, sudah bermunculan oknum-oknum yang menawarkan bantuan bersyarat," kata Ahmad Saifudin, pengurus pusat Asosiasi Pegawai Pemerintan Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI) kepada JPNN, Rabu (14/10/2026).

Menurut Saifudin, PPPK bisa saja tergoda dengan rayuan calo, apalagi yang menawarkan ini biasanya oknum-oknum pegawai itu sendiri.

Permainan calo pegawai ini sudah berlangsung sejak dahulu dan terus terjadi meskipun sudah ada mekanisme computer assisted test (CAT).

"Makin ketat pengawasan, makin canggih sistem bukan berarti aman. Para calo akan lebih pintar lagi mencari celah menjerat mangsanya. Siapa sih yang gak mau mendapatkan NIP PNS tanpa tes,' ucap Saifudin.

Dia mengungkapkan ada enam alasan utama penyebab ASN PPPK menolak mekanisme tes dalam peralihan ke PNS, yaitu:

1. Terjadinya birokrasi yang tidak fair dalam seleksi yang terjadi selama berpuluh-puluh tahun lamanya.

Sistemnya tidak transparan, berbeda dengan saat tes PPPK 2019 justru muncul jelas nilai passing grade.