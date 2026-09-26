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Pengangkatan PNS dari PPPK Pakai Syarat Ini, Said: Bakal Banyak yang Mogok Mengajar

Pengangkatan PNS dari PPPK Pakai Syarat Ini, Said: Bakal Banyak yang Mogok Mengajar
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Ketua P-PPPK Kota Pekanbaru Riau Said Syamsul Bahri mengatakan bakal banyak yang mogok mengajar terkait syarat pengangkatan PNS dan PPPK. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pengangkatan PNS dari PPPK untuk guru belum ditetapkan mekanismenya.

Apakah usia 35 tahun ke atas bisa ikut dan harus melalui tes?

Begitu juga tesnya apakah seleksinya sesama PPPK atau diadu dengan pelamar fresh graduate.

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Pemerintah baru memberikan sinyal dalam pengangkatan CPNS 2027, seluruh guru PPPK, honorer, guru swasta, lulusan pendidikan guru yang besertifikat pendidik atau belum, fresh graduate dari perguruan tinggi bisa ikut mendaftar.

Fakta tersebut membuat guru PPPK usia 35 tahun ke atas waswas.

Mereka khawatir akan kalah bersaing dengan guru muda dan fresh graduate.

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Ketua P-PPPK Kota Pekanbaru Riau Said Syamsul Bahri mengatakan pemerintah harus memberikan afirmasi kepada guru PPPK yang sudah di atas 35 tahun.

Afirmasi ini sama seperti dosen PPPK yang pengangkatan ke PNS tanpa batasan usia.

Pengangkatan PNS dari PPPK memakai syarat ini, Ketua P-PPPK Kota Pekanbaru Riau Said Syamsul Bahri mengatakan bakal banyak yang mogok mengajar

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