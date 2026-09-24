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Pengangkatan PPPK ke PNS Harus Tes, Diadu dengan Fresh Graduate? Sudah Ditebak Hasilnya

Pengangkatan PPPK ke PNS Harus Tes, Diadu dengan Fresh Graduate? Sudah Ditebak Hasilnya
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Ahmad Saifudin, pengurus pusat Asosiasi Pegawai Pemerintan Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI) merespons kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan kepada guru PPPK untuk menjadi PNS. Foto dok. AS for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Pengangkatan PPPK ke PNS harus tes lagi. Jika tesnya diadu dengan fresh graduate, sudah bisa tebak hasilnya.

Fakta tersebut disampaikan Ahmad Saifudin, pengurus pusat Asosiasi Pegawai Pemerintan Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI) merespons kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan kepada guru PPPK untuk menjadi PNS.

\Menurut Ahmad, paparan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti di depan Komisi X DPR RI pada Senin (21/9) terlihat indah, tetapi sejatinya menimbulkan kekhawatiran para PPPK yang usianya 35 tahun ke atas.

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"Skema pengangkatan PPPK menjadi PNS belum terang benderang. Apakah usia 35 tahun ke atas bisa ikut, apakah semua wajib tes dan kalau tes apakah PPPK senior diadu dengan fresh graduate," kata Ahmad kepada JPNN, Kamis (24/9/2026).

Dia mengungkapkan kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang memberikan kesempatan kepada fresh graduate untuk ikut seleksi CPNS sangat menggelisahkan PPPK senior. 

Ahmad khawatir kebutuhan guru PNS sekitar 400 ribu lebih diprioritaskan untuk guru-guru berusia 35 tahun ke bawah. Sementara, guru-guru berusia 35 tahun ke atas hanya dijadikan PPPK.

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"Tidak adil sekali guru-guru di atas 35 tahun hanya jadi PPPK, padahal sejak 2014 tidak ada rekrutmen CPNS dari guru. Seleksi CPNS baru diadakan 2018, itu pun banyak yang sudah kadung lewat usia 35 tahun," beber Ahmad.

Jadi, kata Ahmad, guru PPPK yang sudah ada dan usianya terlanjur di atas 35 tahun seharusnya diberikan afirmasi. Mereka harus mendapatkan status PNS demi keadilan.

Pengangkatan PPPK ke PNS harus tes, jika diadu dengan fresh Fresh graduate, sudah ditebak hasilnya.

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