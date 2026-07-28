Pengangkatan PPPK Mendongkrak Realisasi Belanja Negara, nih Datanya

jpnn.com - SURABAYA – Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di wilayah Jawa Timur berdampak pada peningkatan realisasi belanja negara di wilayah Jatim.

Adapun realisasi belanja negara di wilayah Jatim sampai 30 Juni 2026 mencapai Rp59,88 triliun atau 52,36 persen dari pagu Rp114,36 triliun.

Data tersebut disampaikan Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) I Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Jawa Timur Wahidin dalam konferensi pers di Surabaya, Jatim, Senin (27/7).

"Belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp25,11 triliun atau 49,93 persen dari pagu serta transfer ke daerah (TKD) Rp34,77 triliun atau 54,27 persen dari pagu," kata Wahidin.

Untuk realisasi belanja pemerintah pusat atau belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp25,11 triliun yakni 50,29 persen dari pagu dan tumbuh 34,58 persen (yoy).

Belanja K/L terdiri atas belanja pegawai Rp15,24 triliun atau 56,5 persen dari pagu dan tumbuh 17,61 persen (yoy) didorong oleh pengangkatan PPPK sebesar Rp875,31 miliar serta percepatan pembayaran belanja tunjangan tenaga pendidik non-PNS sebesar Rp1,11 triliun.

Kemudian, untuk belanja barang terealisasi Rp5,17 triliun atau 35,8 persen dari pagu dan tumbuh 20,57 persen (yoy) didukung belanja operasional badan layanan umum (BLU) Rp965,07 miliar, belanja operasional perkantoran Rp847,61 miliar, serta belanja barang untuk masyarakat Rp251,6 miliar.

Untuk belanja modal terealisasi Rp4,7 triliun atau 52,94 persen dari pagu dan tumbuh 249,52 persen (yoy) yang terutama diarahkan untuk mendukung konektivitas dan ketahanan pangan melalui pembangunan gedung dan bangunan, jalan, jaringan, dan irigasi, serta mendukung pelaksanaan pembangunan sekolah rakyat.