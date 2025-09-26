Penganiaya Karyawannya Ditahan, Zaskia Adya Mecca: Sudah Terang dan Jelas

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Zaskia Adya Mecca memberikan perkembangan terbaru mengenai kasus pemukulan yang menimpa karyawannya, Faisal oleh seorang diduga oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Kasus itu menjadi perbincangan publik setelah Zaskia Adya Mecca membagikan kronologi kejadian yang menyangkut keselamatan anak dan karyawannya.

Peristiwa pemukulan terjadi saat karyawan mengantar anak Zaskia Adya Mecca ke sekolah menggunakan sepeda motor.

Insiden tersebut menyebabkan putrinya, yang saat itu dibonceng oleh karyawan menuju sekolah, mengalami trauma mendalam.

Kabar terkini mengenai progres kasus itu disampaikan langsung oleh Zaskia Adya Mecca melalui akun Instagram pribadinya.

Dalam unggahannya, dia menyatakan situasi kini menjadi lebih jelas dan terang benderang setelah melalui serangkaian proses penyelidikan.

Istri Hanung Bramantyo itu mengungkapkan rasa lega atas kejelasan yang didapatkan.

"Tadi malam semua titik sudah terang dan jelas," ungkap Zaskia Adya Mecca, Kamis (25/9).