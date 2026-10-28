Penganiayaan 3 Remaja di Mataram, Polisi Tetapkan 13 Tersangka

jpnn.com - Polisi menetapkan 13 orang tersangka kasus penganiayaan terhadap tiga remaja di Jalan Udayana, Mataram, Minggu (25/10/2026).

Akibat penganiayaan itu, salah seorang korban berusia 14 tahun meninggal dunia.

Kepala Polresta Mataram Kombes Hendro Purwoko mengatakan dari 13 orang tersebut, terdapat tiga pelaku berusia dewasa masing-masing berinisial RF (18), YH (19), dan SR (18).

"Sementara sepuluh orang lainnya merupakan anak berusia 14 hingga 17 tahun," kata Hendro di Mataram, Rabu sore (28/10/2026).

Kini seluruh tersangka sedang menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram untuk penyidikan lebih lanjut.

Pemeriksaan tersebut mengarah pada dugaan pelanggaran Pasal 80 Ayat (3) juncto Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan ancaman pidana hingga 15 tahun penjara.

Polisi juga melakukan penyidikan kasus ini dengan menyertakan ketentuan terkait kepemilikan senjata penikam atau penusuk sesuai Pasal 307 KUHP baru, dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara dan penyertaan tindak pidana sesuai yang diatur dalam Pasal 20 huruf c KUHP baru.

Dari hasil pemeriksaan para tersangka terungkap salah seorang pelaku anak inisial RP (17) ikut terlibat dalam pembacokan terhadap korban menggunakan senjata tajam jenis corbek bersama pelaku dewasa inisial YH (19).