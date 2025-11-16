Penganiayaan Warga Bandung, Dipalak Rp 200 Ribu Saat Tunggu Ojol

jpnn.com, BANDUNG - Nasib malang dialami pria berinisial R (43 tahun).

Saat tengah menunggu pesanan ojek online (ojol) di Jalan Supratman, Kelurahan Cihaurgeulis, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, R dipalak dan dianiaya oleh dua orang tak dikenal.

Insiden itu terjadi pada Jumat (14/11/2025) malam, sekitar pukul 23.00 WIB. Kala itu R baru saja turun dari mobil travel.

Saat tengah memesan jasa ojol lewat aplikasi ponselnya untuk pulang ke rumah, dua orang tak dikenal menghampiri R. Mereka datang berboncengan menaiki motor Beat hitam dan lantas meminta uang kepada korban.

“Itu dia pulang. (Turun) dari travel, terus disamperin sama orang enggak dikenal, diminta duit, dipalak,” kata Kapolsek Cibeunying Kaler Kompol Rizal Jatnika saat dikonfirmasi, Sabtu (15/11).

Mendapat perlakuan itu, korban sempat menolak. Namun, kedua pelaku justru memukuli korban dengan tangan kosong hingga mengalami luka.

Kedua terduga pelaku kemudian mengambil barang berharga milik R, berupa uang senilai Rp 200 ribu dan satu unit ponsel.

“Kerugiannya Rp 200 ribu, ponsel juga merek Vivo. Awalnya diminta aja buat rokok, Rp 10 ribu-Rp 20 ribu. Cuma mungkin melawan jadi diambil,” jelasnya.